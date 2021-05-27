Чита, , 08:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 27 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 092, причём 32 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Вместе с тем 41 605 пациентов (+44 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет 834 человека (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за последние сутки), 21 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье за сутки не случилось новых смертей от COVID-19