Красноярск, , 08:16 — REGNUM В ближайшие дни на территории ряда районов Красноярского края прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«По данным синоптиков 27 мая на севере центральных районов Красноярского края ожидаются заморозки до — 2 С. В Туруханском районе днем 27 мая ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. Вечером 27 мая и в течение суток 28 мая в центральных и южных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер 20−25 м/с. В горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва 27−28 мая сохранится лавинная опасность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной ухудшения движения автотранспорта, так как при возникновении невидимой корки льда на дорожном полотне у транспортного средства может появиться потеря управляемости.

В связи с этим в МЧС рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, которая должна соответствовать удвоенной скорости движения, не совершать резких и опасных маневров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 27 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +20…+22 °C.