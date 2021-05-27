Боржоми, , 08:15 — REGNUM Представители руководства грузинской компании IDS Borjomi Georgia 26 мая договорились с сотрудниками заводов по разливу минеральной воды «Боржоми» об условиях прекращения забастовки. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, стороны пришли к соглашению, что заработную плату на предприятиях поднимут на 30%. Также в руководстве компании пообещали улучшить условия труда, в частности, сотрудникам будут оплачивать сверхурочное время работы.

Кроме того, протестующих заверили, что участников забастовки не будут преследовать. Заводы должны возобновить работу 27 мая.

Напомним, около 400 сотрудников заводов «Боржоми» вышли на забастовку 18 мая. Они перекрыли выезды с предприятия и добились остановки производства. Изначально протестующие требовали повысить зарплату на 50%.

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