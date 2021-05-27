Кызыл, , 08:13 — REGNUM В ночь на 27 мая в Туве была перекрыта дорога Р-257 «Енисей» в связи с резким подъёмом уровня воды в реках Усс и Арданка. Было остановлено движение всех видов транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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В 7 часов утра движение было возобновлено в штатном режиме.

Тем временем, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу Кызыл — Сарыг-Сеп, где 26 мая произошёл перелив через дорожное покрытие. На месте в настоящее время дежурят спасатели.

«Главное управление МЧС России по Республике Тыва обращается к жителям республики с призывом воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов до стабилизации обстановки», — отметили в управлении.

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