Владивосток, , 08:15 — REGNUM Каждый житель Приморья ежегодно съедает 31 кг рыбы и морепродуктов — значительно больше, чем любой другой среднестатистический россиянин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе правительства края.

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По информации агентства по рыболовству, человек должен съедать в год не менее 22 кг рыбных продуктов. А значит приморцы оказались в этом смысле в лидерах.

По инициативе губернатора Олега Кожемяко в крае действует социальная программа «Приморская рыба». Навагу, горбушу, сельдь, минтай, камбалу, кальмар и рыбные консервы можно приобрести по доступным ценам в супермаркетах и магазинах по всему краю.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь компаний Приморья с начала 2021 года добыли более 10 тыс. тонн крабов, в том числе, по инвестиционным квотам.