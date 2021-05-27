Пенза, , 08:19 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии погибшими от COVID-19 числятся 786 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались трое мужчин и две женщины в возрасте от 61 года до 85 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции, в соответствии с результатами 221 214 проведённых ПЦР-тестов, выявили 8738 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 166 человек скончались.

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