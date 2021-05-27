Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам апреля 2021 года российские автолюбители приобрели в кредит 105,8 тыс. единиц автомобилей (новых и подержанных). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Таким образом, продажи в стране выросли в 5,2 раза, чем в апреле прошлого года. В НБКИ отметили, что этот показатель кредитования является рекордным для России. При этом продажи в кредит новых легковых машин в прошлом месяце выросли в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, основной причиной роста рынка автокредитов служит эффект низкой базы.

«Год назад на фоне развития пандемии коронавируса были введены ограничения, напрямую затронувшие авторитейл», — напомнил автоэксперт.

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Напомним, в марте 2021 года в РФ сумма выдачи автомобильных кредитов достигла исторического максимума в 77,9 млрд рублей. Это на 27% больше, чем в марте прошлого года.

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