Москва, , 08:07 — REGNUM Контроль за действиями детей в интернете необходим, но есть определённые правила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко, комментируя исследование, которое свидетельствует о том, что более 70% граждан России проверяют действия своих детей в интернете:

«Социальные сети стали острой проблемой для детей. Подростки очень много времени уделяют интернету, впрочем, как и мы — взрослые. Но в отличие от взрослых, ребенок не в силах фильтровать информацию, которую он получает. В результате это может обернуться самыми неприятными последствиями для детской психики, а иногда и для жизни ребенка.

Самыми безобидными последствиями такого времяпрепровождения являются: инфицирование компьютера вирусами извне; кража информации с компьютера во время его работы; передача конфиденциальных данных ребёнком по неосторожности или незнанию. Но есть факты и пострашнее.

К примеру, с развитием социальных сетей резко увеличилось число сексуальных преступлений против детей. Кроме того, в интернете можно найти всё, что угодно, начиная от порнографии и заканчивая наркотиками. Поэтому мы — родители обязаны контролировать эту сферу жизни своего чада, уже хотя бы потому, что несем ответственность за них.

Но слово контроль должно быть только в вашей голове, потому что если ребенок заподозрит, что его пытаются контролировать, он может замкнуться. Особенно остро подобная реакция проявляется в подростковом возрасте.

И все же оградить ребёнка от компьютера в современном обществе нереально. Поэтому перед регистрацией в соцсетях я рекомендую вместе с ребенком установить настройки конфиденциальности и обсудить важные правила.

Начать разговор лучше с того, что в социальных сетях, как и в жизни, встречаются разные люди — как добрые и хорошие, так и злые и опасные. Кроме того, нужно попробовать по возможности использовать ник (прозвище) вместо реального имени, не оставлять своих личных данных, не принимать запросов о дружбе от незнакомых и тех, с кем нет общих друзей (и уж тем более не соглашаться на личную встречу с незнакомцами), не использовать геотеги (данные о реальном географическом положении), чаще менять пароль.

Кибертравля и призывы к виртуальному сексу — повод для обращения к родителю. И самое, самое главное — всегда помнить: все, что размещено в интернете, останется там навсегда (и при желании любой сможет это найти)».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что 47% граждан России периодически контролируют действия своих детей в интернете, а 27% — постоянно, сказано в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, посвящённому Международному дню защиты детей.