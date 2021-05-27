Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 38 253, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из 73 новых случаев COVID-19: 52 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — отметили в штабе.

К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 36 824 человека. Скончались 894 пациента, в том числе двое за минувшие сутки. В стационарах и в амбулаторном режиме лечатся 535 больных. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов.