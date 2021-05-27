Челябинск, , 08:05 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за контрабанду деталей для танков. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Гражданин был пойман летом 2020 года. Перед этим он по поддельным документам передал запчасти в транспортно-логистическую компанию. Всего им было отправлено 37 стабилизаторов частоты 8Л026П.

Дело было быстро расследовано, а затем суд назначил ему три с половиной года колонии. В управлении подчёркивают, что за последние несколько лет это первый случай, когда за такое преступление назначено реальное лишение свободы.