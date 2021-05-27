Бразилиа, , 08:04 — REGNUM В Бразилии губернаторы девяти северо-восточных штатов заявили о готовности применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» под свою ответственность. Об этом со ссылкой на письмо губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, направленное в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), 26 мая сообщает пресс-служба Партии трудящихся.

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В письме губернаторы, которые договорились о закупках «Спутника V» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), предлагают регулятору подписать соглашение о принятии на себя ряда обязательств, связанных с использованием российской вакцины. В частности — совместно разработать протоколы проверки эффективности препарата, дающие возможность самостоятельно провести исследования на базе региональных научно-исследовательских центров.

Уэллингтон Диас, временный председатель консорциума бразильских штатов «Надеемся, с принятием этих мер Anvisa сможет продвинуться в вопросе рассмотрения и разрешения… импорта и использования вакцины «Спутник V»

Напомним, что Anvisa на заседании 26 апреля единогласным решением всех членов правления не разрешило ввоз и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале мая Верховный федеральный суд Бразилии потребовал немедленно разобраться с недопуском к применению в стране российского препарата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Бразилии была произведена первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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