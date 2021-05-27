Уфа, , 08:02 — REGNUM Тело несовершеннолетнего обнаружено в реке в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что рано утром 27 мая в Чишминском районе тело подростка 2006 года обнаружил родственник около станции Юматово в реке Дема. Поиски пропавшего несовершеннолетнего велись с 23 мая. За это время водолазы обследовали свыше шести тысяч кв. метров дна реки.

Поисковые работы были осложнены тем, что дно водоема сильно захламлено деревьями и мусором.

Отмечается, что тело было передано стражам порядка, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.