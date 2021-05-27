Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончалась жительница Горно-Алтайска 66 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 280 пациентов. 237 из них умерли от COVID-19, остальные 43 носителя — от иных причин.