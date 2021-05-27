Нью-Йорк, США, , 07:55 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Питтсбург» трижды выходил вперёд. Отличились нападающие Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский форвард Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

«Айлендерс» все три раза смог сравнять счёт благодаря голам форвардов Энтони Бовиллье, Кайла Палмьери и Брока Нельсона. А затем Райан Пулок забросил победную шайбу, а Нельсон оформил дубль.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска по своим воротам из 37.

Таким образом, «Айлендерс» выиграли серию со счётом 4:2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ.

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