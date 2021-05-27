Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM Не менее пяти человек стали жертвами стихийных бедствий, вызванных циклоном «Яас» в Индии, передает телеканал Zee TV.

По его данным, несколько человек погибли в результате падения деревьев во время непогоды. Еще одна женщина скончалась из-за обрушения дома. При этом отмечается, что полноценных данных о всех пострадавших от в результате циклона еще нет.

Наибольший ущерб от циклона потерпел штат Одиша. Там оказались затопленными 128 деревень, размыто множество дорог и вырвано большое количество деревьев. Циклон пронесся и по штату Западная Бенгалия. В этом регионе из-за непогоды остались разрушенными несколько домов, 1,5 млн человек пришлось эвакуировать из зоны бедствия.