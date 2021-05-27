Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбурге завершились восстановительные работы на водоводе в Степном районе города. Холодное водоснабжение возобновили в 08:20 по местному времени (06:20 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Росводоканал Оренбург».

Напомним, прорыв чугунного водовода произошел вечером 26 мая. Без воды остались пять многоэтажных домов. В зону отключения также попали два центральных тепловых пункта.

В ремонтных работах задействовали восемь единиц техники и 14 специалистов. На время ремонта организовали подвоз воды населению.

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