Томск, , 07:47 — REGNUM «Коронавирусный» год стал удачным для строителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в областной администрации.

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По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, за год стройкомплекс региона вырос на 17%.

«Объём работ в этом секторе приблизился к 67 миллиардам рублей», — отметил глава региона. Жвачкин добавил, что введено 451,5 тыс. кв. м жилья, «большое число объектов социальной и промышленной сферы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют ежегодно строить и вводить в эксплуатацию около 3−3,5 млн кв. м жилья по программе реновации.

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