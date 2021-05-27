Чита, , 07:46 — REGNUM В микрорайоне Северный Читы возникла угроза обрушения многоэтажного дома. Об этом жители Забайкалья известили в Instagram сити-менеджера краевой столицы Александра Сапожникова и губернатора края Александра Осипова. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сигнал не остался без внимания.

Накануне вечером, 26 мая, на месте побывали зампред правительства региона Сергей Гордеев и руководитель администрации краевой столицы Александр Сапожников. Вице-премьер отметил, что ситуация с домом находится на постоянном контроле, региональные власти ищут решение ситуации.

По его словам, дом был признан аварийным еще в июле 2020 года. Однако поскольку проблемы с ним происходят по техногенным причинам, включить его программу переселения из ветхого и аварийного жилья по заключению комиссии закон не позволяет.

«Губернатор Александр Осипов эту тему уже решает на федеральном уровне, необходимо финансирование в размере порядка 300 миллионов рублей, чтобы семьи жильцов отсюда переселить» , — подчеркнул вице-премьер.

По словам Гордеева, в случае, если обстановка начнет прямо угрожать жизни и здоровью граждан, то тогда будут приниматься экстренные меры. Сейчас ситуация остается стабильной.

Напомним, заваливающийся дом построили в 1989 году, в 1996 накренился впервые. Был сделан ремонт, но в 2017 году он снова пришёл в движение. По словам жильцов, крен превышает предельно допустимый в 18 раз.