Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Исследованием происхождения коронавируса должны заниматься учёные, заявили в посольстве Китая в Вашингтоне, призвав власти США отказаться от политизации на эту тему.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Политизация поиска происхождения вируса, что является научным вопросом, не только осложняет выявление природы вируса, но и <…> серьезно затрудняет международное сотрудничество по борьбе с пандемией», — говорится в заявлении на сайте китайского посольства.

В дипломатическом представительстве добавили, что Китай поддерживает всеобъемлющее изучение всех первых случаев выявления коронавируса, но настаивает на том, что расследование должно проводиться и в отношении «некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что различные теории происхождения коронавируса должны изучаться рамках независимого международного расследования. В Вашингтоне считают, что Пекин недостаточно активно способствовал работе учёных в Ухане в начале этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: США призвали к «независимому» изучению теорий происхождения коронавируса