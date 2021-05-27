Октябрьский район, Оренбургская область, 27 мая, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области прошли крупные антитеррористические учения с привлечением сотрудников 16 ведомств. Согласно сценарию, террористы проникли в местную больницу и захватили в заложники пациентов. В решении задачи по освобождению медучреждения от «боевиков» все ведомства продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера и ликвидации их последствий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре оперативного штаба в Оренбургской области.

Пресс-служба УФСБ по Оренбургской области Антитеррористические учения в Оренбуржье

Командно-штабное учение под условным наименованием «Экран-Октябрьское-2021» по пресечению условного террористического акта в месте массового пребывания людей проходило с 25 по 26 мая.

По легенде учения, правоохранители получили оперативную информацию о том, что главари международной террористической организации, запрещенной в России, вынашивают намерения по подготовке и проведению на территории Приволжского федерального округа серии терактов с целью запугивания граждан и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

«Боевики» проникли в Октябрьскую райбольницу, осуществили захват «заложников» и выдвинули политические требования. Все силовые структуры региона были приведены в боевую готовность. Губернатор — председатель областной антитеррористической комиссии — 26 мая принял решение о введении повышенного (красного) уровня террористической опасности.

Договорится о разрешении ситуации мирным путем не получилось. В результате силовики провели боевое мероприятие с применением техники, оружия и специальных средств из-за возросшей опасности жизни «заложников» и агрессивности «террористов». «Боевиков» нейтрализовали, «заложников освободили. Обошлось без потерпевших среди местного населения.

В учении принимали участие сотрудники УФСБ России по Оренбургской области, УМВД России по Оренбургской области, ГУ МЧС России по Оренбургской области, представители Оренбургского территориального гарнизона Минобороны России, УФСИН России по Оренбургской области, УФСВНГ России по Оренбургской области, ПУ ФСБ России по Оренбургской области, СУ СК России по Оренбургской области, ЦССИ ФСО России в Оренбургской области, оперативная группа в МО «Октябрьский район», а также Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, Управление Россельхохнадзора по Оренбургской области, Оренбургский Гидрометцентр, ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», министерство здравоохранения Оренбургской области и сотрудники администрации Октябрьского района.