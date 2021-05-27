Абакан, , 07:40 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 5483 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 26 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в правительстве республики.

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Шесть пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» прошли курс лечения и выздоровели. Всего с начала года в Хакасии коронавирус победили 5037 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Хакасии выявили 27 носителей коронавируса, выздоровели 35 человек.

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