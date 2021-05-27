Гданьск, Польша, , 07:39 — REGNUM Испанский «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в польском Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 — по пенальти).

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. На 55-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани восстановил равновесие.

Дополнительное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти победил «Вильярреал».

Причём футболисты обеих команд реализовали все удары с 11 метров пока к «точке» не подошли вратари. Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи был точен, а вратарь МЮ Давид де Хеа пробил неудачно — его удар отразил Рульи.

«Вильярреал» впервые стал победителем Лиги Европы, а главный тренер команды Унаи Эмери выиграл этот трофей в четвёртый раз. Ранее он трижды выигрывал турнир с «Севильей» в 2014, 2015 и 2016 годах. Ещё один раз его команда уступила финале — в 2019 году «Арсенал» проиграл «Челси» — 1:4.