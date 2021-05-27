Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook больше не будет удалять на своих ресурсах публикации, в которых предполагается искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на распространённое по электронной почте заявление компании 26 мая сообщает портал Axios.

администрация Facebook «В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и после консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений утверждения о том, что COVID-19 создан человеком»

В заявлении отмечается, что Facebook и дальше будет «регулярно обновлять свою политику по мере от появления новых фактов и тенденций».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» по поиску места происхождения COVID-19.

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