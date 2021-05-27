Кемерово, 27 мая 2021, 07:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам Кемеровской области имён космонавтов. Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, международному аэропорту Кемерова присвоено имя Алексея Архиповича Леонова, международному аэропорту Новокузнецка (Спиченково) — имя Бориса Валентиновича Волынова.
Напомним, в Кемерове 23 мая открылся новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта.
Читайте также: Новый терминал аэропорта Кемерова сдали в рекордные сроки — губернатор