Петропавловск-Камчатский, , 07:29 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«На территории Мильковского муниципального района было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,4», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к северо-западу от села Мильково. Глубина залегания очага подземных толчков составляла 280 километров. Жители региона землетрясения не ощутили, в экстренные службы никто не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Красноярском крае. Его эпицентр находился недалеко от Тувы. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.