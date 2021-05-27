Новосибирск, , 07:29 — REGNUM В Новосибирске в субботу, 29 мая, в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Берёзка» пройдёт вакцинация от коронавируса с участием мобильной бригады. Об этом сообщает мэрия города.

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«Учитывая, что с наступлением дачного сезона многие горожане, особенно пожилые люди, переехали на свои дачные участки для проживания в летний период, администрация Ленинского района организовала выездную вакцинацию в СНТ «Берёзка», — уточнили в городской администрации.

Власти напоминают, что прививают новосибирцев от коронавирусной инфекции бесплатно и на добровольной основе.