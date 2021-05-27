Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В сфере культуры в Чувашии ввели в обиход новое понятие — «режиссёр правительственных концертов», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это следует из релиза, опубликованного на официальном сайте минкультуры по итогам участия министра Светланы Каликовой в заседании художественного совета.

Заседание худсовета прошло в Чувашском государственном театре оперы и балета, который является самой большой сценической площадкой в Чувашии.

«Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова представила коллегам нового художественного руководителя театра. Им стал Максим Жучин, до этого времени занимавший пост главного режиссёра», — говорится в релизе.

В биографической справке, включённой в релиз, среди достижений вновь назначенного художественного руководителя отмечается, в частности, что он «режиссёр правительственных концертов» в городах Чебоксары и Санкт-Петербург. Какие именно «правительственные концерты» были срежиссированы, в министерстве культуры не уточняют.

Отметим, что Максим Жучин является выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Ранее работал в Мариинском и Михайловском театрах, Государственном камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера», Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.