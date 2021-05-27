Хабаровск, , 07:34 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вечером 26 мая провёл прямые эфиры в социальных сетях, где ответил почти на тысячу вопросов.

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В числе прочего хабаровчан интересовала судьба правительственной яхты «Виктория», которую купил в своё время губернатор Виктор Ишаев.

С 2018 года прогулочное судно власти региона пытаются продать, но тщетно, за бесценок продавать резона нет, считает Дегтярев.

Хабаровский глава сказал, что решил судьбу яхты — он её передаст в посёлок Заветы Ильича — там есть школа юных моряков.

«Во-первых, я принял решение переименовать её в «Палладу». Забудьте название «Виктория». На аукционе она упала в цене, а разбазаривать имущество, считаю совсем не корректным. Поэтому с продажи её сняли. Хотели ребята из Приморья её купить за треть стоимости. Передаём её в краевой детский центр «Западный», там у нас есть школа юных моряков. Яхта эта вообще-то морская, должна там служить детям», — пояснил Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, выставленная на продажу в феврале 2018 года Сергеем Фургалом за 60,5 млн рублей яхта так и не вышла из перечня собственности Хабаровского края, так как ни один из 50 яхт-клубов, куда направлялись предложения о покупке, ответа своего не дал.

При этом на содержание яхты уходят ежегодно миллионы рублей.