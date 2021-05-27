Благовещенск, , 07:24 — REGNUM В Приамурье из-за паводка введен региональный режим ЧС. В 14 районах области повреждены дороги, между населёнными пунктами нарушено транспортное сообщение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в региональном правительстве.

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Без транспортного сообщения в Приамурье остаются четыре населённых пункта. Паводковыми водами подтопило 22 приусадебных участка и восемь автомобильных дорог.

Всего за время паводка в Приамурье повреждено уже 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушено два моста и 14 водопропускных труб. По предварительным расчетам, сумма ущерба составляет более 1,2 млрд рублей.

По прогнозам специалистов, уровень воды в реках области продолжит подниматься из-за неустойчивой дождливой погоды.

В Ивановке Зейского района спасатели организовали лодочную переправу.

«Ситуация продолжает ухудшаться, средств на восстановление, возможно, понадобится больше. Из-за состояния дорог на территории Амурской области введен региональный режим ЧС», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд легковых автомобилей по дороге Кызыл — Сарыг-Сеп в Туве закрыт. В результате подъёмы уровня воды в реке Енисей, в двух местах произошёл перелив воды через дорожное полотно.