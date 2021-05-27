Балтийск, Калининградская область, , 07:27 — REGNUM Корабельная ударная группа Балтийского флота (БФ) ВМФ России в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Гейзер» и «Пассат» по результатам электронных ракетных пусков из ракетных комплексов «Малахит» успешно поразила мишени, имитирующие отряд боевых кораблей условного противника. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

В ходе учений, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота, для усложнения задачи была искусственно создана сложная помеховая обстановка. МРК, в свою очередь, также отработали упражнения по постановке различных видов радиоэлектронных помех.

«В ходе выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений — по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищённом рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания», — отмечается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России провёл совместные учения с противокорабельными ракетными комплексами «Утёс» и «Бал».

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