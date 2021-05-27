Белград, , 08:14 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 26 мая в эфире сербского телеканала Pink заявил, что в Греции пообещали не признавать Косово.

Политик также анонсировал проведение «больших и важных» консультаций по косовскому вопросу в ближайшие дни.

На вопрос о том, может ли Франция в ближайшее время перенять руководство диалогом Белградом и Приштиной, политик ответил, что данная проблема будет обсуждаться в ближайшие дни в Белграде, после чего диалог должен продолжиться в Брюсселе.

Вучича также спросили о том, может ли Франция предложить Сербии добиться предоставления автономии северу Косово и особого статуса для Сербской православной церкви в обмен на либерализацию визового режима между ЕС и Косово и признание Грецией независимости Косово. В ответ политик ответил, что он бы не хотел говорить об этом заранее, однако Греция не признает независимости Косово.

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