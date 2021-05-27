Барнаул, , 07:20 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 27 мая 2021 года от коронавируса привились 241 275 человек (+ 2678 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 47 550 человека получили первую прививку (+728 за сутки) и 193 725 (+1950 за последние сутки) человек полностью привиты.

Всего в регион поступило уже 300 447 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (на 2340 комплектов больше, чем по состоянию на 26 мая).

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