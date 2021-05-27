Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 мая, за прошедшие сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 58 случаев.

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«Кемерово — 18, Анжеро-Судженск — пять, Междуреченск — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Киселевск — два, Мыски — два, Новокузнецк — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Кемеровский МО — два, Топкинский МО — два, Белово — один, Березовский — один, Калтан — один, Полысаево — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Мариинский МР — один, Промышленновский МО — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 54 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 36 809 случаев заражения коронавирусом, 35 482 человека выздоровели, 716 пациентов скончались.