Приштина, , 07:47 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 26 мая провела встречу с послом Японии в Косово Акирой Мицутани.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Косово отметила, что отношения между странами находятся в блестящем состоянии и выразила готовность к их углублению на политическом, экономическом и культурном уровне. Османи подчеркнула необходимость двустороннего сотрудничества и попросила посла передать японскому правительству ее «мольбу» о помощи Косово в попытках справиться с пандемией COVID-19.

Глава Косово поблагодарила Японию за предоставленное ранее для борьбы с пандемией COVID-19 медицинское оборудование.

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