Приштина, 27 мая 2021, 07:59 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 26 мая провел встречу с командующим американской армией в Европе и Африке, уроженцем ФРГ генералом Кристофером Каволи.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, генерал Каволи в ходе встречи заявил, что США продолжат полностью поддерживать министерство обороны Косово и проходящие трансформацию в полноценную армию Силы безопасности Косово в реализации стратегических целей.
Министр Мехай поблагодарил Каволи и выразил глубокую безопасность США за «незаменимую» роль, сыгранную в Косово.
Мехай заявил, что для него было честью участие Косово в учениях НАТО «Defender-Europe 21», проходивших при координации с армией США.
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