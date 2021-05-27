Барнаул, , 07:17 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3196 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 380 человек, +22 за последние сутки) и ОРВИ (30 079 человек, +35 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 146 (за последние сутки данные не изменились), из них 50 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2518 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 404 человека, +61 за последние сутки) новый вирус победили 46 364 человека (+66 за последние сутки).

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