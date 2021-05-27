Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбурге из-за прорыва чугунного водовода пять домов по ул. Волгоградской остались без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Коммунальная авария произошла вечером 26 мая. Утечку оперативно локализовали. В зону отключения попали пять многоэтажных домов и два центральных тепловых пункта. В администрации заявили, что организован подвоз воды населению.

В мессенджерах появилось фото затопленного участка перекрестка улиц Салмышская и Волгоградская из-за коммунальной аварии. Люди сообщают в комментариях, что четыре дня живут без горячей воды, теперь остались и без холодной.