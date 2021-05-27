Скопье, , 07:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 мая сообщили о начале вакцинации от коронавируса людей с заболеваниями, зарегистрированными в центральном реестре редких заболеваний.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вакцинацию также будут проходить родители и опекуны детей, страдающих данными заболеваниями (всего около 60 диагнозов).

Помимо лиц с редкими заболеваниями, будут вакцинированы также пациенты, страдающие цистическим фиброзом, а также родители и опекуны детей с таким диагнозом.

Вакцинация будет проходить в пунктах вакцинации спортивного зала имени Бориса Трайковски в Скопье. На этой неделе также должна была завершиться вакцинация двух тысяч людей, переживших трансплантацию органов, ожидающих трансплантации и ставших донорами органов.

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