Тайга, Кемеровская область, , 07:12 — REGNUM Житель кемеровского города Тайга передал в музей предмет, случайно обнаруженный в котловане при строительстве новой школы № 160. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По экспертной оценке, этот образец имеет характерные признаки жевательного зуба мамонта с многочисленными тонкими пластинами, которые хорошо приспособлены для пережевывания грубого растительного корма.

«Всего в челюсти животного находились четыре подобных зуба, смена которых происходила до шести раз за его жизнь. Сохранность зуба фрагментарная, — рассказали в мэрии. — Данный вид животного населял всю северную Евразию, а также большую часть Северной Америки».

Отмечается, что костные останки этих представителей часто находят в Восточной и Западной Сибири, в том числе и на территории Кемеровской области.