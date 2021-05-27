Пекин, , 07:11 — REGNUM Чистая прибыль китайского производителя смартфонов Xiaomi по итогам первого квартала 2021 года достигла 7,8 млрд юаней ($1,2 млрд), рост составил 260,6% в годовом исчислении. Об этом со ссылкой на финансовую отчётность компании 27 мая сообщает газета South China Morning Post.

Рост выручки Xiaomi за этот же период составил 54,7% в годовом исчислении, её объём достиг 76,9 млн юаней (около $12 млрд).

Как следует из отчётности, на финансовые показатели ведущего в Китае производителя смартфонов повлияло наращивание их поставок на внутреннем и мировом рынках. В настоящее время Xiaomi занимает третье место в мире по экспорту смартфонов после южнокорейской Samsung и американской Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение министерства обороны США о внесении компании Xiaomi в список «китайских военных предприятий» было признано недействительным судом округа Колумбия.

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