Ульяновск, , 07:05 — REGNUM В Ульяновске завершается подготовка к чувашскому национальному празднику Акатуй, который отмечается после завершения посевных работ. Он пройдёт 29 мая на территории ипподрома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Чувашский праздник состоится в Ульяновской области в 31-й раз. В этом году один из основных организаторов — представители Аликовского района Чувашии.

На празднике будут представлены подворья Ульяновской области и Чувашии, ярмарка изделий художественных промыслов и ремёсел, выставка книжной продукции. Пройдут показательные выступления по национальной борьбе «Куреш» и соревнования по поднятию гири. Также состоятся мастер-классы, фотовыставки, будут работать тематические площадки и выступят творческие коллективы Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры. В программу включено около 500 мероприятий, которые проводятся во всех районах и города региона. Завершится праздник 29 мая выступлением симфонического оркестра «Губернаторский».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске отметят чувашский Акатуй