Томск, , 07:04 — REGNUM В университетах Томской области учится молодёжь из 93 стран мира и 78 регионов России. Как сообщили ИА REGNUM 27 мая в областной администрации, в Томске число иностранных студентов выросло на 15%.

27 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе отчёта в Законодательной думе региона уделил внимание итогам и перспективам научно-образовательного комплекса.

По его словам, ежегодное финансирование томских университетов и академических институтов с 2015 года выросло с 25 млрд рублей до более чем 30 млрд. Финансирование научной деятельности увеличилось до 7,5 млрд рублей в год.

В обладминистрации подчеркнули, что Томск вошёл в ТОП-100 лучших студенческих городов мира.

На сегодняшний день почти каждый пятый студент приехал в Томскую область из-за рубежа. «По этому показателю мы третьи в стране, уступая только Москве и Петербургу», — отметил Сергей Жвачкин.

Показатель трудоустройства томских выпускников 2020 году составил почти 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобрнауки РФ выделило университетам Томской области на 2022/2023 учебный год 13 319 бюджетных мест.

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