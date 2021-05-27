Якутск, , 07:02 — REGNUM В Якутии на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Томпонского районов действуют 12 природных пожаров. Огонь распространился на 288, 5 га. За сутки ликвидировано три природных пожара на площади 14 704 га, сообщает 27 мая оперативный штаб.

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В тушении пожаров задействованы 231 человек и 31 единица техники. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено четыре протокола об административном правонарушении, о мерах пожарной безопасности проинструктирован 191 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 мая в Красноярском крае действует четыре лесных пожара на площади 316 га в Абанском, Богучанском, Нижнеингашском и Туруханском районах.