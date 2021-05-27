Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Пентагон предлагает руководству Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провести диалог, однако предварительные контакты к успеху пока не привели, сообщает газета South China Morning Post.

«Мы хотим вести диалог с нашими коллегами в Пекине, и все еще работаем над тем, как это будет выглядеть и происходить», — ранее заявил пресс-секретарь минобороны США.

Источники газеты утверждают, что попытки Пентагона выйти на диалог пока оказались безуспешными. По их данным, США не следовали протоколу, согласно которому шеф Пентагона Ллойд Остин должен проводить переговоры с министром обороны Китая Вэем Фенхэ.

Отмечается, что Вашингтон хочет начать диалог с Пекином из-за ситуации вокруг Тайваня и обстановки в Южно-Китайском море.