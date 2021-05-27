Москва, , 06:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин поступил очень умно, дав возможность гражданам России самим выбирать, вакцинироваться от COVID-19, или нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Про Путина я бы хотел сказать одно слово. Он поступил очень умно, и я думаю, он убежден в том, что он прав в том, что связано с вакцинами. А давайте представим, что я прав в том, что я говорил. Вот я говорил, что это оружие. А теперь все это говорят. Все уже говорят о том, что это химера и Фаучи говори, что это химера. Это не стыдно? А теперь представьте, что я прав, что что-то опасно. А потом, через два-три года при каком-нибудь указании необходимости вакцинироваться будет сказано: «Вот инвалиды, которых кто породил? Он породил»», — заявил Кургинян.

По его словам, с этой точки зрения, не только с нравственной стороны правильно давать возможность людям самим решать, ставить вакцину, или нет. С политической точки зрения — это тоже очень правильный грамотный шаг президента.