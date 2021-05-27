Москва, , 06:51 — REGNUM В России не предвидится дефицита бензина в летний период и роста цен на АЗС выше инфляции, сообщили 27 мая в пресс-службе Минэнерго РФ.

В ведомстве охарактеризовали ситуацию на рынке топлива как стабильную, напомнив, что рост оптовых цен весной этого года был некритичным и во многом сдержан корректировкой «демпферного механизма».

«В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции», — объяснили в министерстве.

Ежесуточные поставки бензина Аи-92 составляют в среднем 23,4 тыс. тонн (+40,4% к уровню мая 2019 года), а Аи-95 — 13,2 тыс. тонн (+34,3% к уровню мая 2019 года).

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что розничные цены на бензин в России в апреле 2021 года выросли в среднем на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

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