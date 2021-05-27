Бостон, США, , 06:51 — REGNUM В США на 92-м году жизни скончался детский писатель и иллюстратор Эрик Карл. Об этом со ссылкой на его семью 26 мая сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Эрик Карл ушёл из жизни 23 мая в своей летней студии в Нортгемптоне (штат Массачусетс). О причине смерти не сообщается.

Наибольшую известность американскому писателю и иллюстратору принесла детская книжка «Очень голодная гусеница» (1969), которая была переведена более чем на 50 языков и издана тиражом более 50 миллионов. Всего за свою творческую жизнь Эрик Карл проиллюстрировал более 70 книг, значительную часть которых сам же и написал. Их общий тираж по всему миру превысил 145 миллионов.

Эрик Карл был удостоен нескольких наград за выдающиеся достижения в области детской литературы и искусства от Национального фонда искусств США и Американской библиотечной ассоциации. В 2019 году в его честь был назван новый вид пауков-скакунов.

Как сообщало ИА REGNUM, испанский писатель Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, являющийся лауреатом премии Мигеля де Сервантеса в 2012 году, скончался в возрасте 94 лет.

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