Тверь, , 06:50 — REGNUM Банкротные претензии к ООО «Андреапольский литейный завод» поступили в арбитраж Тверской области, но пока к производству не приняты. Основанием иска заявлен просроченный долг перед компанией из Сочи, передаёт ИА REGNUM.

Краснодарское ООО «Госстрой Юг» подало банкротный иск к заводу 26 мая 2021 года. Сумма претензий — 3 352 026,91 рубля.

Подаче иска о несостоятельности предшествовало решение суда от сентября 2020 года о взыскании задолженности по договору поставки от 2013 года. В итоге с завода взыскали 2,2 млн рублей долга и 2 112 735 рублей 91 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в июне 2005 года в городе Андреаполь. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец — Дмитрий Мельниченко. Директор с 2019 года — Андрей Смирнов.

Завод — собственник московского ООО «Нелидовпрессмаш», которое занималось оптовой продажей станков. С февраля 2020 года ООО — банкрот.

На сайте тверского предприятия уточняется, что оно специализируется на изготовлении отливок, запасных деталей к насосному оборудованию, деталей для оборудования горнодобывающей промышленности, сельско-хозяйственной и железнодорожной техники.