Ульяновск, , 06:49 — REGNUM В Ульяновской области стал известен обладатель гран-при международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Награду получил актёр Александр Филиппенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль проходит в 12-й раз и стартовал 25 мая, мероприятия продлятся по 29 мая. В программу вошли 50 фильмов, в том числе состоятся 11 премьерных и предпремьерных показов. Представлены работы кинематографистов из России, Германии, Белоруссии, Франции, Кореи, Китая, Японии.

В ходе торжественных мероприятий главной награды — гран-при «Честь и достоинство» — был удостоен народный артист России Александру Филиппенко. Получая награду, актёр признался, что для него это стало неожиданностью, и вспомнил слова Николая Гоголя о том, что дело не в имуществе, которое становится предметом споров и раздоров между людьми.

«Пока не будет благоустройства душевного имущества, не будет благоустройства и земного. Ведь от души зависит сердце». Фестиваль занимается благоустройством душевного имущества», — отметил Александр Филиппенко.

В разные годы в Ульяновске на международном фестивале гран-при удостаивались, в частности, Эмир Кустурица, Станислав Говорухин, Светлана Дружинина, Лидия Шукшина, Владимир Хотиненко, Чулпан Хаматова.

Как сообщало ИА REGNUM, международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» проходит с 2008 года. В 2020 году в условиях пандемии была подготовлена онлайн-программа в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, 75-летия Победы и Года молодых в Ульяновской области.

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