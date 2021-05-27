Курган, , 06:49 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что большинство подрядчиков, которые заявляются на объекты благоустройства регионального центра, не готовы к работе ни морально, ни физически. Об этом он заявил в выпуске влога «Что происходит».

Шумков ответил курганцам, которые жалуются на дефекты благоустройства городской набережной, что критиковать федеральный закон № 44 о закупках бесполезно, «на нём много копий сломано». «Проекты ломает» факт, что победителем тендера по закону становится любая организация, которая даёт самую маленькую цену и самые маленькие сроки, причём пишет это всё на бумаге.

«И заявляется компания, у которой один стул и два человека, а вы не можете отказать по закону», — подчёркивает глава Зауралья.

Поэтому муниципальные чиновники, как минимум, обязаны контролировать работы по благоустройству, чтобы всё было сделано вовремя и в срок.

«Если подрядчик не сделал, оштрафуй его, выгони. Если видишь, что сделано некачественно да еще с умыслом, — подай заявление в правоохранительные органы. Система должна работать», — пояснил Вадим Шумков.